طريقة تحضير مقلوبة الباذنجان باللحم

تعتبر مقلوبة الباذنجان من الوجبات التي تحتوي على عناصر غذائية كبيرة ومفيدة، ولها طرق عديدة سواء باللحم أو بدونه، وفيما يلي خطوات بسيطة لإعداد وتقديم الوجبة اللذيذة:

فوائد الباذنجان المذهلة تقليل الوزن والمحافظة على مستويات السكر

المكونات

- 1 كيلو من الباذنجان

- زيت نباتي

- البصل مفروم فرماً ناعماً

- نصف كيلو لحم بقري مفروم

- ملح وقرفة وبابريكا "حسب الرغبة"

- كوب ونصف من الأرز

- صنوبر "اختياري"

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طريقة التحضير

1- يقطّع الباذنجان شرائح رفيعة وينقع بالماء لمدة 10 دقائق.

2- يسخن الزيت، ثم يضاف إليه الباذنجان ويغطى الوعاء ويترك لمدة دقيقة، ثم يقلب على الجهة الاخرى.

3- يصفى الباذنجان ويترك قليلا.

4- يشوح البصل حتى يذبل في قليل من الزيت، ثم يضاف إليه قليل من الماء.

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5- يضاف اللحم للبصل ويُعصَّج حتى ينضج.

6- يضاف الملح والتوابل إلى اللحم.

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7- يطهى الأرز بالطريقة التقليدية ويفضل إضافة الكرفس والكركم والقرفة.

8- توضع طبقة من الباذنجان في وعاء، وعليها طبقة من اللحم، ثم طبقة أخرى من الباذنجان، وهكذا حتى تنتهي العملية بالأرز.

9- يضاف مرق اللحم (شوربة) بالتدريج حتى لا تفسد الطبقات.

8- يوضع الوعاء على النار حتى الغليان، ثم يترك على نار خفيفة لمدة 25 دقيقة.

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9- يترك الوعاء لمدة 10 دقائق، ثم يترك ليبرد.

10- تقلب المكونات في طبق التقديم ويقدم.

11- تزين بالصنوبر.

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