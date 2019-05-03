طريقة تحضير مقلوبة الباذنجان باللحم

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تعتبر مقلوبة الباذنجان من الوجبات التي تحتوي على عناصر غذائية كبيرة ومفيدة، ولها طرق عديدة سواء باللحم أو بدونه، وفيما يلي خطوات بسيطة لإعداد وتقديم الوجبة اللذيذة:
فوائد الباذنجان المذهلة تقليل الوزن والمحافظة على مستويات السكر
المكونات
- 1 كيلو من الباذنجان
- زيت نباتي
- البصل مفروم فرماً ناعماً
- نصف كيلو لحم بقري مفروم
- ملح وقرفة وبابريكا "حسب الرغبة"
- كوب ونصف من الأرز
- صنوبر "اختياري"
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طريقة التحضير
1- يقطّع الباذنجان شرائح رفيعة وينقع بالماء لمدة 10 دقائق.
2- يسخن الزيت، ثم يضاف إليه الباذنجان ويغطى الوعاء ويترك لمدة دقيقة، ثم يقلب على الجهة الاخرى.
3- يصفى الباذنجان ويترك قليلا.
4- يشوح البصل حتى يذبل في قليل من الزيت، ثم يضاف إليه قليل من الماء.
5- يضاف اللحم للبصل ويُعصَّج حتى ينضج.
6- يضاف الملح والتوابل إلى اللحم.
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7- يطهى الأرز بالطريقة التقليدية ويفضل إضافة الكرفس والكركم والقرفة.
8- توضع طبقة من الباذنجان في وعاء، وعليها طبقة من اللحم، ثم طبقة أخرى من الباذنجان، وهكذا حتى تنتهي العملية بالأرز.
9- يضاف مرق اللحم (شوربة) بالتدريج حتى لا تفسد الطبقات.
8- يوضع الوعاء على النار حتى الغليان، ثم يترك على نار خفيفة لمدة 25 دقيقة.
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9- يترك الوعاء لمدة 10 دقائق، ثم يترك ليبرد.
10- تقلب المكونات في طبق التقديم ويقدم.
11- تزين بالصنوبر.
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