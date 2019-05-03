تتسبب عدة عوامل في الإصابة بانسداد الشرايين التي تمثل الممرات التي يعبر منها الدم، ومن أعراضها ما ذكرها موقع "daily medical" كما يلي: أعراض انسداد شرايين القلب ألم شديد في اليدين والقدمين. زرقة الشفتين. الإصابة بأعراض الذبحة الصدرية. شحوب الوجه والأطراف نتيجة لعدم وصول الدم إليها. Advertisements التعب والإرهاق الشديدين دون وجود سبب لذلك. ألم شديد في منطقة الصدر وخاصة الجهة اليسرى منه. الشعور بالآلام مصاحبة لأوجاع الصدر في الفك والعنق والذراعين. انقباض وضيق في الصدر خلال أوقات الراحة. اضطراب بنبضات القلب والتنفس السريع. ومن أسباب انسداد شرايين القلب، عدم ممارسة التمارين الرياضية، وقلة الحركة، ارتفاع ضغط الدم، التعرض الإصابة بمرض السكري. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أعراض انسداد الشرايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.