ما هي أفضل أجزاء الجسم لوضع العطر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يرغب المرء في أن تفوح منه رائحة عطرة تترك أثرا ساحرا على من حوله. فما هي أفضل أجزاء الجسم لوضع العطر؟

للإجابة على هذا السؤال أوضحت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر أن رائحة العطر تفوح بشكل رائع عند وضع العطر على أجزاء الجسم، التي يتدفق الدم بها جيدا، مثل خلف الأذن وأسفل المعصم عند النبض أو في ثنية المرفق، بالإضافة إلى الشعر المغسول للتو.

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وفي أيام الصيف الحارة تنصح هوبر بوضع كمية قليلة من العطر؛ نظرا لأن زيادة إنتاج دهون الجلد قد تؤدي إلى تكثيف تأثير العطر؛ لذا ينبغي تفضيل العطور الخفيفة عن العطور الثقيلة في فترة الظهيرة.

وأشارت هوبر إلى أن العطر المركز (Perfume) يحتوي على زيوت عطرية بنسبة تركيز تتراوح بين 20 و40%، في حين تتراوح نسبة تركيز العطر (Eau de perfume) بين 15 و30%.

وتتراوح نسبة تركيز العطر (Eau de Toilette) بين 4 و8%، أما نسبة تركيز العطر (Eau de Cologne) فتتراوح بين 3 و5%.