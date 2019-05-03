كيف تبرزين سحر عيونك الخضراء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) تمتاز العيون الخضراء بطابع متفرد وتتمتع بسحر أخاذ يخطف الأنظار ويأسر الألباب. ولإبراز جمال العيون الخضراء تنصح مجلة "بريجيت" الألمانية باستعمال ظلال جفون ذات ألوان دافئة؛ ففي الصباح تعد الدرجات النيود والدرجات الترابية مثل البيج والبني والكاكي مثالية، في حين تضفي الدرجات الميتالك كالذهبي والنحاسي والبرونزي على العيون الخضراء بريقا ساحرا في المساء. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن المكياج "السموكي" بدرجات البني الداكنة والبيج الفاتحة يمنح العيون الخضراء تأثيرا عميقا ينطق بالأنوثة والإثارة. ولتسليط الضوء على مكياج العيون الساحر ينبغي أن يتحلى مكياج الشفاه والخدود بالهدوء من خلال الاعتماد على درجات الوردي والخوخي، مع تزيين الرموش بماسكارا سوداء، وذلك لتجنب المبالغة والتكلف.

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