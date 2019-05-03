"عاملتني بتناكة فقررت اتجوزها".. خالد سليم يروي قصة زواجه

روى الفنان خالد سليم، قصة تعارفه على زوجته خيرية هشام، قائلا إن كان يجلس مع أصدقاؤه في أحد المناسبات، ووجد بالصدفة في نفس المكان المتواجد فيه، الفنان إيهاب توفيق وزوجته، والفنانة لقاء الخميسي، فذهب ليرحب بهم.

وأضاف "سليم"، خلال استضافته في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc"، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء الخميس: "وأنا بسلم عليهم وأزيك وكده، قابلت خيرية عاملتني بتناكة كبيرة جدا قلت لازم اتجوزها، وبدأت بقا اتكلم عنها مع صحابي، وبعدها بأسبوع، اتقابلنا تاني واتعرفت عليها أكتر، بس واتجوزنا".

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