مواصفات الجمال عند الذكور.. أمينة شلباية لـ"هن": "مفيش راجل حلو"

على الرغم من كونها صفات ظاهرية، وليست جوهرية، إلا أن جمال الملامح، والوسامة، أكثر ما يجذب الأشخاص لبعضهم البعض، فمثلما ينظر الرجل على مواطن الجمال بالجنس الناعم، تهتم حواء أيضًا بهذا الأمر في بعض الأحيان.

"الذقن.. تفاحة آدم.. طول القامة.. لون البشرة"، مواصفات قد تجذب الأنثى للرجل عادةً، لتصنفه "رجُلا جميل".

وتقول "نور. ع" 25 عاما، لـ"هن"، إنها تنجذب للرجل الطويل صاحب البشرة الفاتحة، والجسد الرياضي الممشوق.

في حين تجد "أميرة. م" 24 عاما، أن الرجل صاحب البشرة السمراء أكثر جاذبية بالنسبة لها".

بينما وجدت فتاة أخرى تُدعى "أماني. أ"، في حديثها لـ"هن"، أن مواصفات جمال الرجل تنحصر في الذقن، والجسد الرياضي، ورسمة العين، فضلًا عن ابتسامته، ولون البشرة القمحي.

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"مفيش راجل جميل".. هكذا علقت أمينة شلباية، ملكة جمال مصر السابقة، على مقياس، أو علامات جمال الرجل، قائلة: "مفيش راجل ينفع يتقال عليه جميل، لكن ممكن يكون وسيم، جذاب، أو ستايلش".

وقالت، خلال حديثها لـ "هن": "الراجل الوسيم مش شرط يكون أبيض أو بدقن، أو طويل، لكن لازم يكون جسمه حلو ومظبوط، مهتم ببشرته، بقصة شعره، وبنضافته وضوافره".

وأضافت: "أقرب مثال عندنا الفنان آسر ياسين، عنده جاذبية كبيرة جدًا".

وأشارت إلى أن: "الوسيم هو اللي الناس تنجذب ليه، ولملامحه وطلته، وده بيكون نابع من التربية، والذوق، مالوش علاقة بالماديات أو الشكل".

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