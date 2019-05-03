علاج تنميل القدمين بطرق طبيعية

حالة مرضية تصيب البعض أحيانًا، يشعر خلالها الشخص بوخز أو تنميل بالأطراف وخاصة القدمين، يدوم لعدة دقائق، وقد يكون عارضًا مصاحبًا لأحد الأمراض، وهو ما يجد البعض صعوبة في علاجه على الفور في تلك الحالات.

واستعرض موقع "Medical News Today"، بعض العلاجات المنزلية لتنميل القدمين:

الراحة

يتسبب ضغط الأعصاب في تنميل الساق والقدم في الكثير من الأحيان، لذا فإن الراحة وسيلة جيدة للعلاج منه.

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الثلج

يمكن أن يساعد الثلج في تقليل التورم الذي يمكن أن يضغط على الأعصاب، لذا يمكنك وضع كمادات باردة أو أكياس ثلج ملفوفة على موضع الوخز بالأرجل والقدمين لمدة 15 دقيقة يوميًا.

التدليك

يساعد تدليك الساقين والقدمين على تحسين تدفق الدم وقد يقلل من أعراض التنميل.

النوم الكافي

من المعروف أن العديد من الحالات المزمنة المرتبطة بتنميل الساقين والقدمين تزداد سوءًا بسبب قلة ساعات النوم، لذا فإن الحصول على قدر كافِ من النوم يمكن أن يساعد في العلاج.

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