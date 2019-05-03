الامارات | تارانتينو في مهرجان كان بفيلم عن هوليوود

شكرا لقرائتكم خبر عن تارانتينو في مهرجان كان بفيلم عن هوليوود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال منظمو مهرجان كان السينمائي، أمس، إن محبي المخرج كوينتين تارانتينو سيكونون على موعد معه في الدورة المقبلة من المهرجان التي ستبدأ الشهر الجاري، رغم كل شيء، بعد أن سارع المخرج للانتهاء من مونتاج فيلمه «ذات مرة.. في هوليوود»، في الوقت المناسب ليشارك به في المسابقة.

وكان التوقعات تشير إلى أن الفيلم، الذي يقوم ببطولته ليوناردو دي كابريو وبراد بيت ومارجو روبي، سيكون من أكثر الأعمال التي سيسلط عليها الضوء خلال مهرجان كان الذي يقام في الريفييرا الفرنسية، لكن اسم الفيلم غاب عن القائمة الأولية للأفلام المشاركة، والتي أعلنت في أبريل. وذكر المنظمون أن فيلم تارانتينو، الذي لحق بركب المسابقة مع أفلام أخرى، بينها فيلم مدته أربع ساعات، للمخرج عبداللطيف كشيش، الذي سبق وفاز بالسعفة الذهبية، وصل إلى مرحلة متقدمة في المونتاج بما يكفي لتأكيد مشاركته. وقال مدير المهرجان تيري فريمو في بيان «كوينتين تارانتينو، الذي لم يترك غرفة المونتاج طوال أربعة أشهر، ابن حقيقي ومخلص لكان، ويلتزم بمواعيده». أضاف «الفيلم هو رسالة حب لهوليوود التي عرفها تارانتينو في طفولته، وجولة موسيقية في عام 1969، وتحية للسينما بوجه عام».