الامارات | غسل اليدين درع الوقاية من الأمراض

شكرا لقرائتكم خبر عن غسل اليدين درع الوقاية من الأمراض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال البروفيسور فيليب شتوك إن غسل اليدين جيداً بانتظام يعد بمثابة درع الوقاية من الأمراض المُعدية؛ حيث إنه يحول دون وصول الجراثيم عبر اليدين إلى الفم أو الأنف أو العين، ومنها إلى الأغشية المخاطية بالجسم.

وأضاف طبيب الأطفال الألماني أن هذا الأمر ينطبق على الأطفال بصفة خاصة؛ نظراً لعدم اكتمال نمو جهاز المناعة لديهم، الأمر الذي يرفع خطر إصابتهم بالأمراض المُعدية.

وعن كيفية غسل اليدين بشكل سليم أوضح شتوك أنه ينبغي غسل اليدين تحت ماء جارٍ - بارد أو ساخن - بالصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، مع مراعاة غسل ظهر اليد والفراغات بين الأصابع أيضاً، ثم تجفيف اليدين جيداً.