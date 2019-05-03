شكرا لقرائتكم خبر عن غسل اليدين درع الوقاية من الأمراض والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال البروفيسور فيليب شتوك إن غسل اليدين جيداً بانتظام يعد بمثابة درع الوقاية من الأمراض المُعدية؛ حيث إنه يحول دون وصول الجراثيم عبر اليدين إلى الفم أو الأنف أو العين، ومنها إلى الأغشية المخاطية بالجسم.
وأضاف طبيب الأطفال الألماني أن هذا الأمر ينطبق على الأطفال بصفة خاصة؛ نظراً لعدم اكتمال نمو جهاز المناعة لديهم، الأمر الذي يرفع خطر إصابتهم بالأمراض المُعدية.
وعن كيفية غسل اليدين بشكل سليم أوضح شتوك أنه ينبغي غسل اليدين تحت ماء جارٍ - بارد أو ساخن - بالصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، مع مراعاة غسل ظهر اليد والفراغات بين الأصابع أيضاً، ثم تجفيف اليدين جيداً.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | غسل اليدين درع الوقاية من الأمراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.