"بيجامات وبدل بدون بنطلون.. وفساتين بتنور".. أبرز إطلالات النجوم في حفل بيلبورد

شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية، في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، تألق العديد من الفنانين والفنانات، بأزياء، منها المختلف والجريء، فضلًا عن الإطلالات الغربية.

البعض اعتمد على الملابس التي تشبه "البيجامات"، كما تألق البعض الآخر بفساتين ذات تصميمات غير معتادة، كان أبرزهم، الفنانين "كوافو، زيد".

فرقة ​الأخوة جوناس، كانت حاضرة أيضا، حيث تألق أفرادها ببدل "كاروهات" تشبه "البيجامات"، كما تخلَّوْا عن القمصان الرسمية أسفلها، واعتمدوا على التيشيرتات الملونة.

ويرصد "هُنّ" أبرز إطلالات حفل جوائز بيلبورد:

ظهرت جنيفر هدسون، بـ"بدلة رسمية، باللون البيج، نصف كم، مع توبّ أبيض، مفتوح الصدر"، وتميزت البدلة بسلاسل فضية طويلة تتدلى منها، كما اعتمدت على حذاء وإكسسوارات باللون الفضي أيضًا.

وظهرت إنجريد مايكلسون، بـ"فستان هاف ستوميك، ملون، مع حذاء أسود، وحقيبة بوكس ملونة".

بينما تألقت مطربة الهيب هوب الأمريكية، يونج ميامي، بفستان "بينور" اعتمد على اللون الفسفوري النيون، المصنوع من التُل، فضلًا عن حقيبة وحذاء بنفس اللون.

واعتمدت الفنانة " Saweetie"، على فستان أسود لامع، بدون بطانة، كشف عن ساقيها، مميز بأكمام ورقبة طويلة، كما جاء مُطعما بـ"وردة بيضاء لامعة".

وظهرت إيلا ماي، ببدلة سوداء، مكونة من "بليزر وشورت من الجلد، مع توب برقبة طويلة.

وعلى الجانب الآخر، ارتدت السويدية، باولا عبدول، بدلة بيضاء، مفتوحة، دون بنطلون، مُطعمة بسلاسل فضية.

وتألقت أوليفيا وايلد، بفستان ذهبي، طويل، بأكمام ورقبة طويلين، مع حزام أسود عند الخصر.

واعتمدت صوفي تيرنر، على "جمبسوت" مُشجر، مع حزام أسود.

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كما ارتدت كوبي سمولدرز، فستان ميتالك لامع، له فتحة صدر عريضة، بدون أكمام، ومتوسط الطول.

واعتمدت الفنانة توري كيلي، على بدلة ستان من اللون البرتقالي، مع توب أخضر برقبة، وحذاء أخضر.

وظهرت كيلي كلاركسون، بفستان أسود لامع، له فتحة ساق، مع حذاء ملون.

وتألقت صوفيا كارسون، بفستان من اللون الموف الفاتح، مصنوع من الشيفون.

كما تألقت هالسي، بفستان أزرق مفتوح كشف عن أجزاء عديدة من جسدها، مع أحمر شفاء بنفس اللون.

أما عن كريسي ميتز، ظهرت بفستان مارون لامع، أظهر تقسيمة جسدها.

وظهرت إيفا لونجوريا، بفستان أسود قصير من الستان.

وخطفت جوليان هوج، الأنظار، بملابس جريئة، مرتدية هاف ستوميك مع هوت شورت بألوان فضية لامعة، وبليزر بنفس اللون، يشبه "الروب".

وتألقت كيرنان شيبكا، بفستان قصير باللونين الأسود والأحمر، تميز بكونه شفاف تمامًا، كشف عن جسدها.

ويشار إلى أن أوبري دريك جراهام (دريك)، فاز بجائزة أفضل فنان لهذا العام.

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