بسبب مطلقة أنصفها الله بعد انفصالها.. رضوى الشربيني تبكي على الهواء

لم يخب ظن من يلجأ إلى الله دوما، فهو "قريب"، سبحانه وتعالى، من عباده، كما أخبرنا في سورة البقرة: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ"، وهو ما جسدته واقعة، رَوَتها الإعلامية رضوى الشربيني، تعرضت لها سيدة حكت عنها، وفرَّج الله عليها بعد تضرعها له.

الإعلامية رضوى الشربينى، بكت على الهواء، في أثناء حلقتها المذاعة اليوم، عندما كانت تقص حكاية امرأة قالت إنها قريبة منها.

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وأضافت الشربيني، خلال برنامجها "هى وبس" والذى تقدمه على قناة "cbc سفرة"، أن الزوجة انفصلت عن زوجها وفقدت كل شيء، وباعت ما كانت تملكه لتنفق على أطفالها.

واستطردت أنه وفي أحد أيام رمضان عام 2016 سجدت المرأة كثيرا، "قعدت في الأوضة ساعتين أو 3" وتوسلت لله، حتى بدل الله حالها إلى حال آخر بعد أيام معدودة، والتحقت بعمل جيد، وأصبح لها شأن بالمجتمع: "كان عندها يقين إن كل اللي طلبته من ربنا هيتحقق، واتحقق".

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