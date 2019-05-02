محمد الشرنوبي يغازل لطيفة: "نفسيتي حلوة طول ما أنا شايفك"

قال الفنان محمد الشرنوبي، إنه يّعشق الإسكندرية ولكنه لا يُقيم بها بسبب أعماله وانشغالاته الدائمة، مؤكدًا أنه يذهب إلى الإسكندرية من أجل الاستجمام والهدوء بعد الانتهاء من أعماله والحصول على إجازة.

وردت الفنانة التونسية لطيفة، خلال برنامج "حكايات لطيفة"، المذاع عبر فضائيتي "أبو ظبي" و"DMC": "فعلا عندك حق، أنا لما بروح الإسكندرية نفسيتي بتتحسن"، فداعبها قائلًا: "أنا بقى نفسيتي بتبقى حلوة طول ما أنا شايفك".

"حكايات لطيفة" برنامج موسيقي غنائي تستضيف فيه الفنانة لطيفة باقة من ألمع نجوم الغناء من مصر والعالم العربي ويمثل البرنامج حالة من المزج بين الحوار اللطيف المرح والغناء المتنوع لأشهر مطربي العالم العربي ومصر.

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