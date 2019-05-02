محمد الشرنوبي لـ"لطيفة": "في ستات مبتعرفش تحب"

قال الفنان محمد الشرنوبي، إن أكثر ما يُعجبه في النساء "العقل" و"الذكاء" و"الحب"، موضحًا أن "هناك سيدات مش بتعرف تحب، وبعدين اهتمام المرأة بنفسها بيخلي الراجل يهتم بيها، وبكده تحافظ على رونقها".

وأضاف "الشرنوبي"، خلال حواره في برنامج "حكايات لطيفة"، الذي يُعرض على قناتي "أبو ظبي" و"DMC"، مع الفنانة التونسية لطيفة، :" أول مرة حبيت كنت في المدرسة قلبي دق بجد ومكنتش فاهم حاجة، أنا أمي كانت قافله عليا وأنا صغير، كانت قافله عليا الدنيا كلها وبتخاف عليا جدًا".

وأشار إلى أنه من كثرة قلق والدته عليه كان هناك تاكسي يقوم بتوصيله للمدرسة ذهابًا وإيابًا، ولا يعرف أي فتاة سواء داخل المدرسة أو خارجها، مضيفًا: "كان كل اللي أعرفهم من البنات كانوا في حيز الأسرة".

"حكايات لطيفة" برنامج موسيقي غنائي تستضيف فيه الفنانة لطيفة باقة من ألمع نجوم الغناء من مصر والعالم العربي ويمثل البرنامج حالة من المزج بين الحوار اللطيف المرح والغناء المتنوع لأشهر مطربي العالم العربي ومصر

​