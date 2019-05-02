يعد «الإتيكيت» فن الاستقبال والتعامل مع الآخرين، وهناك بعض الأمور التي يجب علينا إتباعها عند الزيارات والمناسبات المختلفة، كما أنه لفظ شائع بين السيدات والفتيات ونظام وعادات وتقاليد وأصول يجب إتباعها في الحياة العامة.

لذلك تقدم هالة العزب خبيرة «الإتيكيت» .. 10 نصائح للفتيات:

1- على كل فتاة أن تتمتع بنبرة صوت هادئة، فكلما كان صوتها هادئ ورقيق تركت انطباعًا رائعًا في قلوب الآخرين.

2- لا تتحدثين عن نفسك كثيرًا؛ فلا يفضل التحدث عن ما تحب وما تكره، وما تقتنيه وهكذا، حتى لا يقال عليك فتاة مغرورة.

3- لا يُفضل الحديث أثناء الطعام أو مضغ اللبان، لأن ذلك يثير الضيق والنفور والاشمئزاز.

4- عندما تتحدثين تجنبي تماما أن تلمسي يد أو وجه المتلقي.

5- راقبي انفعالاتك وتعبيرات وجهك فمن الممكن أن تقولين كلمة وتعبيرات وجهك تقول عكسها، وحتى لا يشعر من تتحدثين معه بالحرج.

6- الرقة لا تعنى التصنع، لأنه دليل على عدم الثقة في النفس.

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7- إذا كنت على قدر كبير من الثقافة عليكِ إلا تحاربي حتى تظهري ذلك؛ فلا داعي من استخدام الكلمات الغير معروفة لدى العامة أو استخدام الأقوال المأثورة في كل الأحاديث أو إدخال لغة أخرى خلاف لغة بلدك.

8- الابتسامة مفتاح القلوب، حتى يصبح حديثك مقبولا، ومحبب لدى الآخرين، وعليك أن تتحاوري وعلى وجهك ابتسامة خفيفة مشرقة تعبرين بها عن شخصيتك.

9- لا يجب أن تتحدثي مع الآخرين لأول مرة وكأنهم أصدقائك المقربين.

-10 لا تستأثري بالحديث لنفسك، ولكن عليك أن تتبادلي أطراف الحديث مع الآخرين، وتعلمين فن الإنصات، وتذكري دائمًا أن كل شخص لديه ما يستحق أن تستمعي إليه، وما قد يثري عقلك وتفكيرك.

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