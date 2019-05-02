أبرزها السبانخ.. أطعمة تشعرك بالرغبة في النوم عند تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبدالناصر:
تفصلنا أيام عن شهر رمضان المبارك، وعادة ما يشعر بعض الأشخاص بالخمول والرغبة في النوم بعد تناول وجبة الإفطار مباشرةً، فما أسباب تلك الحالة؟
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