أبرزها السبانخ.. أطعمة تشعرك بالرغبة في النوم عند تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبدالناصر:

تفصلنا أيام عن شهر رمضان المبارك، وعادة ما يشعر بعض الأشخاص بالخمول والرغبة في النوم بعد تناول وجبة الإفطار مباشرةً، فما أسباب تلك الحالة؟

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