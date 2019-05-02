10 نصائح من هاني الناظر لتجنب رائحة العرق الكريهة في فصل الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:
عادةً ما تنبعث رائحة العرق الكريهة من تحت الإبط أو القدمين مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، ما يتطلب منا الاهتمام بالنظافة الشخصية بالاستحمام، فضلًا عن الابتعاد عن تناول بعض الأطعمة والمشروبات، لتجنب التعرض لها بشكل نهائي.
"الكونسلتو" يستعرض في السطور التالية، 10 نصائح تجنبنا رائحة العرق الكريهة في فصل الصيف، وفقًا لما نشره الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
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