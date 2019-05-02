علامات المكياج العالمية تطرح مستحضرات تجميل خاصة بالرجال

عادة يستخدم الممثلون والفنانون والإعلاميون المكياج لضرورة عملهم وبما ينسجم مع أدوارهم وإطلالاتهم السينمائية، ولكن أن يتحول المكياج لعامة الناس هو ما يعتبر جديداً، ورغم الإعلانات عن مكياج الرجل والدور الكبير الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار هذه المستحضرات بين جيل "السيلفي"، إضاقة للأرقام المتزايدة التي كشفتها الاحصائيات بأن أكثر من 15% من الرجال في المملكة المتحدة ممن تقل أعمارهم عن 45 عاماً اشتروا المكياج في عام 2017، إلا أن مستحضرات تجميل الرجال لا تزال تشكل أقل من 1%من سوق الجمال العالمي البالغ 465 مليار دولار .

وطرحت العديد من علامات المكياج العالمية مستحضرات تجميل خاصة بالرجال، بهدف تعزيز مفردات جمالية جديدة للرجال وللتأكيد على أن الجمال لا يرتبط بالجنس إنما بالأسلوب.

وبحسب باني كيني محرر في مجلة Dazed Beauty فإن مكياج الرجال قد يكون الموضة الجمالية المقبلة، مشيراً إلى أن بعض العلامات التجارية الكبرى بدأت بالتفكير بإطلاق مستحضرات جمالية خاصة بالرجل، ولكنه يعتقد أن هناك طريق طويل يجب قطعه قبل اقتحام هذا المجال الذي لا يزال حساساً في الكثير من المجتمعات رغم كل التقدم الجذري والمذهل الذي تم إحرازه في إزالة الحواجز بين الجنسين.

نعرض في مايلي أبرز الماركات التي طرحت مكياجاً للرجال:

شانيل

أطلقت العلامة الفرنسية خط مكياج للرجال والذى يحمل اسم "بوي دو شانيل" ، والذي يتضمن 3 منتجات تجميلية وهي بلسم مرطب غير لامع للشفاه، وقلم للحواجب متوفر بأربع درجات مختلفة بالإضافة إلى كريم أساس.

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توم فورد

أرادت علامة توم فورد أن تحظى بقاعدة من الرجال ضمن خط مستحضرات الجمال الخاص بها، لهذا أطلقت خط grooming توم فورد للرجال والذي يتضمن منظف للوجه، ومرطب، وكريم للعيون، وقناع طيني وكونسيلر، وبرونزر.

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