مشبك شعر بـ 3 دولارات يجذب عشاق الموضة

رغم مظاهر الموضة المكلفة، التي تتبعها العديد من مدونات الموضة والجمال على الـ«مواقع التواصل»، والتي قد تحتاج إلى ميزانية مرتفعة نوعاً ما، لا سيما عند الحديث حول أزياء واكسسوارات، يتم اختيارها من أفخم الماركات العالمية، إلا أن مجموعة بثلاثة دبابيس للشعر كسرت هذه القاعدة، وجذبت العديد من عشاق الموضة ومدونات المظهر، اللواتي زينّ بها تسريحاتهن، وظهرن بها عبر حساباتهن على الـ« مواقع التواصل ». هذا المشبك الذي يمكن الحصول عليه من موقع «أمازون»، يتميز بتصميمه المرصع بحبات اللؤلؤ الاصطناعية، ما يضفي على الطلة لمسة من الحيوية تتناسب مع فصل الربيع.

كما اختلفت مدونات الموضة في طريقة عرض هذه الصيحة عبر موقع «انستجرام»، وبأساليب تألقهن بها، كالمدونتين كريستينا زياس وكلود إليسيا. أما أغلب تعليقات من استخدم هذا المنتج، فجاءت إيجابية وتقول: إنها تطابق تماماً مع المنتجات المكلفة من ناحية الجودة والشكل.

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