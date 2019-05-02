4 حيل للحصول على شعر "كيرلي" دون استخدام السيشوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

تفضل الكثير من النساء الحصول على شعر مموج وجذاب دون استخدام السيشوار والمكواة بشكل مستمر خاصة في فصل، إذ يتعرض شعرك للتعرق الأمر الذي يفسد إطلالتك ويؤدي إلى تلف وجفاف شعرك.

تستعرض لكم خبيرة التجميل، نسمة عيد سعد، حيل للحصول على شعر "كيرلي" بطرق طبيعية وآمنة، دون تعريض شعرك للحرارة والسيشوار

1-لفافات الشعر:

بعد غسل الشعر وتمشطيه يجفف جيدًا بالمنشفة ثم يتم تقسيمه لخصلات رفيعة، ويفضل لف كل خصلة حول بكر الشعر مع مراعاة تثبيتها جيدا بالدبابيس. لعمل تموجات كبيرة لخصلات شعرك، استخدمي لفافات كبيرة الحجم، أما إذا كنت ترغبين في عمل كسرات كثيفة ومتتالية فقومي باستعمال البكرات صغيرة الحجم.

2-الشرائط:

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بعد غسل الشعر استخدمي الشرائط الملونة الطويلة وقسمي شعرك لخصلات رفيعة ولفيها حول الشرائط واربطيها، ويفضل تركها حتى يجف ثم قومي بفكها

3-كعكة الشعر

من الطرق السهلة والتي تأتي بنتائج إيجابية هي لف الشعر المبلل على هيئة كعكة ثم تركه يجف طوال الليل بعد الاستحمام، دون استخدام سيشوار

4-ضفائر الشعر:

إذا كنتِ ترغبين في عمل تموجات كثيفة ومتتالية لشعرك. قومي بتضفيره وهو مبلل لتكتسب خصلاته تموجات طبيعية كثيفة، بعد غسله مباشرة.