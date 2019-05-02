8 تصرفات تفقد المرأة جاذبيتها أمام الرجل..منها "هوس التصوير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ سمية عبد الهادي

تتعامل المرأة أحيانا بطريقة قد تقلل من جاذبيتها أمام شريك حياتها، الأمر الذي يؤثر على علاقتهما بشكل سلبي، ويصل في بعض الأحيان إلى الانفصال، لذلك يستعرض لكم الدكتور رشاد عبد العزيز، استشاري الطب النفسي، صفات على المرأة تجنبها أثناء التعامل مع شريك الحياة.

1-يملن بعض النساء أحيانا إلى الصمت لفترات طويلة، على الرغم من أن ذلك يكون إحدى صفاتهن الشخصية إلا أنه ينبغي عليها مراعاة أن هناك من يشاركها حياتها، ولابد من تجاذب أطراف الحديث معه.

2-غيرة المرأة المبالغ بها على شريكها ومراقبته، يجعلها في نظره فاقدة للثقة في نفسها، الأمر الذي يقلل من جاذبيتها أمامه، إذ يرغب الرجال دوما بامرأة تمنحه ثقتها وإن أغارت عليه يكون ذلك في حدود.

3-تصنع المرأة بأمور ليس بها أو المبالغة في إظهارها أمام الآخرين، من شأنه أن يقلل من جاذبيتها أمام شريكها، أو محاولة إظهار جمالها بالمبالغة في وضع مستحضرات التجميل.

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4-حب المرأة الشديد للتصوير من الصفات التي تقلل من جاذبيتها أمام الرجل، حيث يرغب الرجل في معايشة لحظات واقعية وسعيدة مع المرأة، بعيدا عن الصور التي تسرق اللحظات الجميلة منه.

5-الإكثار من إرسال المرأة لصورها الشخصية، يشعر الرجل بفقدان الرغبة في رؤيتها مجددا.

6-" النميمة" من أكثر الصفات التي تقلل من جاذبيتها أمام الرجل، الأمر الذي يدفعه للابتعاد عنها.

7-الخجل يقلل من جاذبية المرأة أمام شريكها، إذ يرغب الرجل دوما في مشاركة زوجته له، كما يود لو تبادلت أطراف الحديث أو اختلقت بعض الأمور لتجذب انتباهه نحوها وتجبره على سماعها، لأن ذلك يساعده على اكتشاف شخصيتها والتعرف على صفاتها الغامضة بصورة جيدة.

8-يعتبر عدم احترام المرأة لشريك حياتها من الصفات السلبية التي تبعده عنها، وتسبب العديد من المشاكل، لاسيما إذا كانت تمارس ذلك أمام الآخرين، إذ يتسبب له في جرح لا يمكن تداركه مع الوقت، ويؤدي في بعض الحالات إلى الانفصال.