ماسك الطمي لبشرة نضرة في رمضان 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 مايو 2019 07:44 مساءً - ماسك الطمي يُعتبر واحدًا من أشهر المنتجات الطبيعية المفيدة للبشرة، معروف منذ القِدم بالعالم العربي، وفوائده لنعومة الجلد، كما أنه يساعد على إزالة الرؤوس السوداء، ويحميكِ من التجاعيد، ويمنحكِ بشرة شبابية ونضرة.

وقبل رمضان 2019، يفضل أن تعتمدي على الماسكات الطبيعية كالطمي الذي ينظف بشرتكِ بعمق، في حالة إذا رغبتِ بعدم وضع المكياج بنهار رمضان، أو حتى القليل منه بسبب ضيق الوقت بالشهر الكريم.

بشرة نضرة في رمضان 2019

ماسك الطمي مع الشوفان لتقشير البشرة



- ملعقة كبيرة من الطمي المغربي

- ملعقة كبيرة من الشوفان

- ملعقة كبيرة من العسل

- ملعقة كبيرة من الماء

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نخلط المكونات الجافة مع بعضها، ثم نضع الماء، وإن شعرتِ أنّ الماسك ما زال جامدًا، أضيفي القليل من الماء رويدًا رويدًا.

وزعي الخليط على بشرتكِ، ومن ثم اتركيه حتى يجف، وتجنّبي منطقة تحت العينين.

اشطفي وجهكِ بالماء بعد حوالى 20 دقيقة، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا، لتقشير بشرتِك.

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ماسك الطمي مع الزبادي لترطيب البشرة



- ملعقة كبيرة من الطمي

- ملعقة كبيرة من الزبادي



اخلطي الطمي مع الزبادي، ووزعيه على بشرتِك.

إن كانت بشرتكِ جافة جدًّا، أضيفي القليل من زيت الزيتون.

اتركي الخليط حتى يجف، ومن ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة واحد فقط أسبوعيًّا، لترطيب البشرة وتنظيفها أيضًا.

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