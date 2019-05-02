تقصّف الشعر مشكلة علاجها وصفات طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 مايو 2019 07:44 مساءً - تعتبر مشكلة تقصّف الشعر من أبرز المشكلات التي تعانيها المرأة خاصة التي تُعرّض شعرها باستمرار إلى الصبغات والمجفّف الكهربائي. وهي مشكلة مزعجة تؤثر على مظهر الشعر وتجعله يبدو متعباً وفاقداً للحيوية. وعلى الرغم من وجود الكثير من المستحضرات التي تُعنى بمعالجة هذه المشكلة، تبقى الوصفات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها في المنزل الأنجح والأكثر فعالية.





1- قناع اللبن والخميرة



في كوب من الماء الفاتر، ضعي 3 ملاعق من مسحوق الخميرة وحرّكيها جيداً ثم أضيفي إليها كوباً من اللبن وملعقتي طعام من العسل الطبيعي. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج تستخدمينه كقناع على شعركِ الرطب لمدة ساعة.

يمكنكِ تكرار هذه الوصفة مرة في الأسبوع.

2- قناع جوز الهند وإكليل الجبل



يساعد حليب جوز الهند على تقوية الشعر وترطيبه. ضعي ¾ من حليب جوز الهند في وعاء على النار وأضيفي إليه ملعقتين صغيرتين من أوراق إكليل الجبل واتركي المزيج على نار هادئة لمدة نصف ساعة مع التحريك المستمر. ارفعي المزيج عن النار وأضيفي إليه ملعقة من زيت الفيتامين E.

وزّعي المزيج على شعركِ وافركيه جيداً ثم دعيه لمدة ساعة كاملة قبل أن تغسليه بالماء الدافئ والشامبو ذات التركيبة الناعمة.

يمكنكِ تكرار هذه الوصفة مرة كل 10 أيام.

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3- قناع الأفوكادو والعسل



يحتوي الأفوكادو على عناصر مغذية وفيتامينات يحتاج إليها الجسم بشكل عام والشعر بشكل خاص. تناول حبة من الأفوكادو الناضجة وقشّريها ثم اهرسيها. أضيفي إلى الأفوكادو المهروسة ملعقتين من زيت الزيتون وملعقتين من العسل الطبيعي مع بضع قطرات من زيت اللافندر. وزّعي المزيج على شعركِ مع إشباع أطرافه واتركيه لمدة ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة.

يمكنكِ تكرار هذه الوصفة مرة إلى مرتين في الأسبوع.