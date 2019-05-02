تسريحات شعر رمضان ..اختاريها للسهرات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 مايو 2019 07:44 مساءً - تهتمّ معظم السيدات باطلالتهن خلال شهر رمضان المبارك تسريحات خاصة. ومثلما يخترن العباءات والملابس المحتشمة عليهن اختيار تسريحات شعر مناسبة، تتميّز بالبساطة والرقيّ.

من وحي أناقة نجمات هوليوود، اخترنا لكِ تسريحات شعر رمضان ، وهي تسريحات عصريّة لتتألّقي بها في السهرات الرمضانيّة.





مهما كان طول شعركِ وكثافته، ستجدين حتماً ما يليق بسهرتكِ بأسلوب بسيط، ناعم وجذّاب ضمن هذه تسريحات شعر رمضان المميّزة والمتنوّعة التي ستتمنّين تجربتها جميعها.

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