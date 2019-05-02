انت الان تتابع تفاصيل خبر ضحية جديدة في مذبحة المسجدين بنيوزيلندا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 06:55 مساءً - توفي مواطن تركي متأثراً بجروحه البليغة التي أُصيب بها خلال الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن يحيى، وهو شقيق زكريا تويان، أن الأخير توفي، الخميس، عقب خضوعه لعملية جراحية في المشفى.

وأضاف يحيى: "زكريا خضع اليوم لعملية جراحية.. لم يتمكنوا خلالها من وقف النزيف.. لقد فقدناه".

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وبيّن أن الأسرة كانت سعيدة لأن وضع زكريا كان في تحسن، حيث صمد 50 يوماً.

وزكريا، وهو أب لطفلين، كان يخضع للعلاج في قسم العناية المشددة بمشفى مدينة كرايستشيرش التي وقع فيها الهجوم الدموي.

وأصابت رصاصتان ساق وظهر المواطن التركي خلال الهجوم الذي وقع في 15 مارس الماضي، خلال صلاة الجمعة بمسجد النور في كرايستشيرش.

واستهدف إرهابي أسترالي يدعى برنتون تارنت، مسجدي النور ولينوود في كرايستشيرش النيوزيلندية؛ ما أسفر عن مقتل 50 مصلياً وإصابة 50 آخرين، كان بينهم يحيى تويان.