انت الان تتابع تفاصيل خبر الكويت تحكم بسجن إعلامية لبنانية تعدّت على الذات الإلهية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 06:55 مساءً - حكمت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الخميس، غيابياً على الإعلامية اللبنانية، جورجيت أبو مراد، بالسجن عاماً مع الشغل والنفاذ، وغرامة 16.500 دولار؛ في قضية التعدي على الذات الإلهية.

وتعود الواقعة إلى أكثر من عام؛ حين سخرت جورجيت، التي تعيش في الكويت منذ 18 عاماً، من الذات الإلهية خلال برنامج تلفزيوني في فضائية كويتية.

وكانت الإعلامية اللبنانية التي تقدم برنامج "سوالف ضحى"، قد ذكرت عبارة في إحدى حلقات برنامجها الذي يبث على قناة "الشاهد"، اعتُبرت أنها تحمل السخرية من الذات الإلهية.

وردت جورجيت على الاتهامات، مبررة أن "الفيديو تم تقطيعه"، وأن "اختلاف اللهجات تسبب بسوء الفهم"، على حد قولها.