ارتدته هيفاء وهبي مجددا.. معلومات عن "ديسكو البوت": ثمنه 748 ألف جنيه

أعادت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الظهور بـ"ديسكو البوت"، الذي ارتدته في 2018، خلال أحدث جلسة تصوير لها، بعدسة المصور الكويتي محمد يوسف، المنشورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت "هيفاء" بـ"ديسكو بوت" فضي، على الرغم من انتهاء تلك الموضة، بالإضافة إلى فستان أسود قصير، والذي تميز بأنه غير منقوش، ومصنوع من "القطيفة"، وذو أكمام ممتدة حتى المعصمين، من توقيع دار الأزياء الفرنسي إيزابيل مارانت، بالإضافة إلى قفازات شفافة، تبدو وكأنها وشوم، من دار الأزياء العالمية "جوتشي"، معلقة: "اترك لمعة صغيرة أينما تذهب".

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وسبق أن أطلت الفنانة اللبنانية بـ"ديسكو بوت" نفسه، في إحدى جلسات تصوير لها في يناير العام الماضي، بالإضافة إلى إطلالة تشبه التي ارتداها في أحدث جلسة تصوير، والممثلة في فستان أسود قصير، والذي تميز أيضًا بأنه غير منقوش ذو أكمام طويلة، فضلًا عن ظهور بها مرة آخرى في حفلها الغنائي على مسرح الجامعة الأمريكية في القاهرة في 2018.

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موضة "ديسكو بوت، أطلقها مصمم الأزياء البلجيكي أنتوني فاكاريلو، لشتاء 2017-2018، وتسابقت حينها العديد من النجمات في الوطن العربي والعالم على الظهور به، أبرزهن ريهانا وكارلا ديليفين وسيلين ديون.

يترواح سعر ذلك الحذاء بين 6 آلالاف جنيه إسترليني و34 ألف جنية إسترليني، ما يتجاوز عن 748 ألف جنيه مصري، وتتميز النسخة الأصيلة من "ديسكو بوت"، على تزينها بـ3000 فص من "الراين الصغير"، الذي يشبه الألماس، وتتنوع تصممياته بين الحذاء ذو العنق الطويل والمتوسط.

وينصح خبراء الجمال، بارتداء النساء النحيفات ذات القوام المثالي الخالي من "سيوليت" لـ"ديسكو بوت"، وفقًا لموقع "جارديان" البريطاني.

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