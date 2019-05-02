انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد "صحيح البخاري".. إماراتية تشكك بما جاء في القرآن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 05:52 مساءً - بعد أن هاجم مشايخ وشخصيات إماراتية، في وقت سابق، كتاب "صحيح البخاري"، عادت إماراتية لتثير الجدل مجدداً؛ بعد نشرها مقطعاً مصوراً تشكك فيه بـ"أهوال يوم القيامة".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإماراتية تدّعي أنها دكتورة في "السعادة"، وهي تقول: إن "يوم القيامة سيكون مليئاً بالتطور والتكنولوجيا، والتطور الذي لم يسمع عنه الإنسان في حياته".

وتجاهلت في حديثها ما ذكره القرآن الكريم عن أهوال يوم القيامة بقولها: "أما زلت في تلك الصورة الذهنية التي رُسمت لنا؛ وهي يوم مليء بالتزاحم والتدافع وعدم الاحترام والرعب والظلام؟".

Advertisements

وطالبت في حديثها بإعادة التفكير فيما قالت: إنها "معتقدات زُرعت في عقولنا"، مضيفة: إنها "معتقدات خطيرة جداً".

وكان الداعية الإماراتي المثير للجدل، وسيم يوسف، شنَّ هجوماً في وقت سابق على كتاب "صحيح البخاري"، وأكد أنه لا يؤمن بالبخاري ولا السُّنة النبوية مطلقاً، مشيراً إلى أن إيمانه فقط يقوم على القرآن الكريم.

كما هاجمت الأكاديمية الإماراتية، موزة غباش، "صحيح البخاري"، في مطلع مارس الماضي، واصفة إياه بالكتاب "المتخلف"، وذلك بحضور نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، في ثاني إساءة إماراتية للكتاب.