ندوة لمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية بحضور نواب البرلمان

تعقد حملة "تمرد ضد قانون الأسرة"، ندوة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، السبت المقبل، بقاعة دار النيل كورنيش إمبابة، بالتعاون مع ملتقى "بيوت مصر".

وتشهد الندوة حضور النواب المتقدمين بتعديلات على "الأحوال الشخصية"، وهم سمير رشاد أبو طالب، وهالة أبو السعد، وجمال الشويخي، ومحمد فؤاد.

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ومن المقرر حضور الدكتور محمد الوقاد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، وعدد كبير من منسقي الحملات المطالبة بتغيير قانون الأحوال الشخصية الحالي، والنائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.

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