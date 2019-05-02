فيديو| إعلامية سعودية تدعو الرجال لاستخدام "مانع الحمل"

أثارت الإعلامية السعودية رندا الحمد، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حديثها عن استخدام موانع الحمل للرجال خلال استضافتها في برنامج "طارق شو" الذي يقدمه الإعلامي طارق الحربي على قناة "روتانا خليجية".

وأعربت "رندا" عن تعجبها من امتناع الرجال عن تناول موانع الحمل، داعية إياهم إلى فعل ذلك، ما زاد من حدة النقاش بينها ومقدم البرنامج، إذ وجهت حديثها إليه قائلة: "إيش المانع إنك تاخد مانع حمل؟".

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وتساءل مقدم البرنامج ما الداعي لقيام الرجال بذلك، في الوقت الذي قد يكون الشخص متزوجًا لزوجتين أخرتين، فلا يناسبه الامتناع عن ذلك مع زوجتيه تلبية لرغبة الزوجة الأولى.

وتباينت ردود فعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع المتداول، إذ انتقد البعض فكرتها، مشيرين إلى تجاوزها للحدود الأخلاقية، فيما تساءل آخرون حول أسباب استخدام الرجال لتلك الموانع في حين أنها متوافرة للنساء.

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