درة تختار البرتقالي للمرة الأولى.. وأسيل عمران بتصميم قديم في "حفل بولغاري"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مرت 10 سنوات منذ أن تعهدت الشركة الإيطالية بولغاري Bvlgari بتوفير مستقبل أفضل لأضعف الأطفال في العالم من خلال بدء مسار مشترك مع مؤسسة Save the Children، واليوم تحتفل بهذه المناسبة.

احتفلت بولغاري بهذه المناسبة من خلال إطلاق قلادة جديدة، وكان للاحتفالية نصيب كبير من إطلالات النجمات العربيات اللاتي تألقن بأبهى حلل.

تألقت درة بفستان برتقالي طويل من توقيع مصمم الأزياء السوري رامي العلي، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها درة بهذا اللون، الذي بدا مناسبًا لفصل الربيع.

وظهرت بجانب درة الفنانة وملكة الجمال المصرية تارا عماد، التي اختارت فستانًا أنثويًا مليئًا بالورود.

أما المغنية والممثلة السعودية أسيل عمران فوقفت على السجادة الحمراء إلى جانب مغني الأوبرا السوري ذي الأصل الأرمني جوزيف ترتريان، بفستان طويل باللونين الأبيض والأسود، بدا تصميمه قديمًا بعض الشيء.

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ولم يقتصر الاحتفال على النجمات، فرصدنا الفاشينيستا ومصممة الأزياء العنود بدرالمعروفة بـ Fozaza التي اعتمدت فستانًا أنثويًا باللون الأحمر الداكن للغاية، من تصميم مرمر حليم، بصيحة الكتف الواحدة والتنورة المنفوشة.

واختارت الإعلامية ومدونة الموضة اللبنانية ديالا مكي فستانًا من علامة "ماكس مارا" باللون البيج -الوردي الهادئ، بدا مطرزًا على امتداده بزخارف بيضاء وبعض الريش.

وأطلت شيرين زعتري حلواني مدوّنة لبنانية مقيمة في دبي، بفستان عملي كلاسيكي من دون تفاصيل كثيرة في جزئه الأعلى، جاء قصيرًا ومتسعًا في الأسفل، مع حزام رفيع باللون الأسود لكن بلمسة جديدة مبتكرة.