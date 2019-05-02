موديلات التنانير المناسبة لصاحبة الجسم على شكل تفاحة

هي قطعة أساسية في خزانة كلّ سيدة تعشق الأنوثة، لا مفرّ لكِ منها خصوصاً خلال الموسم الصيفي: إنّها التنورة. تحدّ بعض السيدات إطلالاتهنّ بالسراويل الطويلة خوفاً من أن تُظهر التنانير والفساتين المناطق الممتلئة في الجسم، إلّا أنّ بعض القصات تخفي العيوب في الجسم وتبرز المنحنيات الجميلة.

صاحبات الجسم على شكل تفاحة هنّ من السيدات اللواتي يجدن صعوبة في اختيار التنانير التي تناسب أجسامهنّ، خصوصاً أنّهنّ ممتلئات عند منطقتي الخصر والصدر وغالباً ما تكون أكتافهنّ عريضة بعض الشيء، لكنّهن في المقابل يتمتّعن بساقين نحيفتين. إذا كنتِ من هذه الفئة، فما عليكِ سوى اتّباع دليلنا لتتعرّفي على أشكال التنانير التي تناسبكِ، إن كنتِ صاحبة قامة ممشوقة أم صغيرة.

يحتاج الجسم على شكل تفاحة إلى التوازن، فالقاعدة الذهبية لتكون إطلالتكِ ناجحة ولتمدح التنانير قوامكِ وليس العكس، هي أن تعتمدي ما يجعل أردافكِ تبدو أعرض قليلاً وما يبرز ساقيكِ النحيفتين في الوقت نفسه.

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