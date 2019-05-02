من انستقرام قمر … آخر الإطلالات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 مايو 2019 04:44 مساءً - قمر تُعتبر من أكثر النجمات العربيات المثيرات للجدل، وذلك بسبب اطلالاتها الجريئة وأسلوبها المتمرد الذي اشتهرت به، إن كان على المسرح أو في جلسات التصوير التي تقوم بها، ولهذا فهي كثيرًا ما تكون محطًّا للأنظار، ومادةً دسمة للحديث عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، واليوم من انستقرام قمر اخترنا آخر الاطلالات التي اعتمدتها ونسقتها، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بها.



قمر في فستان ماكسي معرق بالورود:



أحد اكثر اطلالات قمر نعومة وأنوثة التي رصدناها لها على انستقرام، في هذا الفستان الماكسي المعرق برسومات الورود والذي اختارته من “غوتشي” Gucci، وقد نسقت معه قبعة من القش وزينت خصرها بحزام قماشي باللون الأحمر العنابي.







لوك عصري في فستان أسود قصير اعتمدته قمر:



في هذه الاطلالة اعتمدت قمر تنسيقًا عصريًّا وشبابيًّا، حيث إنها اختارت فستانًا أسود قصيرًا من “الكسندر فوتييه” Alexandre Vauthier، نسقت معه شنطة يد باللون الذهبي المعدني من “توم فورد” Tom Ford وحذاء كاحل بنقشة النمر، وأكملت الاطلالة بنظارات شمسية بتصميم شبابي.







فستان سهرة براق اختارته قمر:



تعشق قمر تصميمات الفساتين البراقة والخاطفة للأضواء، وكثيرًا ما تعتمدها في مختلف المناسبات، مثل هذا الفستان المصنوع من قماش التول المشكوك بحبات الكريستال البراقة، وقد ناسبتها قصته الضيقة وفتحة الظهر، وناسب لمعانه لون شعرها الأحمر.

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من انستقرام قمر … آخر الاطلالات شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بأسلوبها في الموضة.

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