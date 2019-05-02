الأزياء البراقة تسيطر على سجادة حفل Billboard 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 مايو 2019 04:44 مساءً - أقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز البيلبورد الموسيقية Billboard 2019 في مدينة لاس فيغاس، وقد حضر الحفل عدد كبير من النجوم، واختارت النجمات العالميات اطلالات لافتة تألقنَ بها على السجادة الحمراء الخاصة بالحفل، وأكثر ما لفتنا هو الأزياء البراقة التي نسقنَها وطغت بقوة على حفل Billboard 2019.



بريانكا شوبرا في فستان براق من “زهير مراد”:



أحد أجمل اطلالات الحفل، كانت اطلالة “بريانكا شوبرا” Priyanka Chopra التي اختارت فستانًا ناعمًا من “زهير مراد” Zuhair Murad، مصنوعًا من قماش براق باللون الأبيض، ملفوفًا حول الجسم ومزينًا بحزام على الخصر، وقد نسقت معه صندلًا شفافًا بكعب عالٍ، وعقدًا طويلًا من اللؤلؤ.







تايلور سويفت في فستان كشكش قصير:



بالنسبة لـ “تايلور سويفت” Taylor Swift فالأقمشة البراقة لم تكن خيارها، بل فضلت اعتماد فستان قصير من الكشكش باللون البنفسجي الهادئ من “ريسا أند فانيسا” Raisa & Vanessa، قَصّة الفستان ناسبتها مع الياقة العالية والأكمام الطويلة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون البيج الفاتح.



صوفي تيرنر في جمبسوت من “لويس فويتون”:



صوفيا تيرنر Sophie Turner بطلة مسلسل “صراع العروش” Game of Thrones اختارت اطلالة عصرية في جمبسوت من “لويس فويتون” Louis Vuitton قماشه ميتالك معرق برسومات الورود، وقد زينت خصرها بحزام من الجلد الأسود، وأكملت اللوك بحذاء ذي كعب عالٍ بقص كلاسيكية أنيقة.

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أوليفيا وايلد في فستان ذهبي من “رالف لورين”:



تألقت النجمة “أوليفيا وايلد” Olivia Wilde في اطلالة براقة باللون الذهبي، حيث اختارت فستانًا من قماش ميتالك من “رالف لورين” Ralph Lauren ياقته عالية وأكمامه طويلة، خصره مزين بحزام عريض، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ باللون الذهبي أيضًا.





شاهدي اطلالات النجمات في حفل جوائز البيلبورد الموسيقية Billboard 2019، واختاري الاطلالة المفضلة بالنسبة لكِ.

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