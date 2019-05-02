وشاح neckerchief الأكسسوار الأمثل لهذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 مايو 2019 04:44 مساءً - الوشاح، هو الأكسسوار القادر على تغيير إطلالتك بكاملها، وقد رصدناه خلال مجموعات كروز 2019 وكذلك خلال أسابيع الموضة لخريف 2019 ليلفّ عنقك الناعم بأسلوب أنثويّ مبهر ويضفي نفحة حيويّة على طلّتك. وقد ركّزت غالبيّة الدور على تضمين وشاح Neckerchief الناعم في مجموعاتها لـ كروز 2019سواء كان ذلك من خلال إطلالات الأزياء أو حتى الشعر؛ ونذكر من تلك العلامات ميسّوني Missoni وغوتشيGucci وجيفنشيGivenchy وإيلي صعبElie Saab .

فضلاً عن ذلك، فقد رصدناه خلال أسبوع الموضة في ميلان لخريف 2019 على منصات عروض Salvatore Ferragamoسلفاتوري فيراغامو، Versace فرساتشي، Simonetta Ravizza سيمونيتا رافيستا وغيرهن من العلامات والدور الرائدة في مجال تصميم وصناعة الأزياء.

كيف تختارين وشاحك بحسب لون بشرتك

البشرة السمراء: كلّ الألوان تليق بها، وعلى رأسها الأبيض والزهري الفاتح. ولكن إذا كانت بشرتك تميل قليلاً إلى الاصفرار، ابتعدي عن اللون العاجي القريب إلى الأصفر.

البشرة الفاتحة: ننصح صاحبتها بالابتعاد عن ألوان الأصفر والبرتقالي والأحمر، والتركيز على الألوان الهادئة، كالبيج والكريمي والرمادي.

البشرة الحنطيّة: ننصحك بألوان الأبيض والبنّي والأصفر.

نجمات ارتدين وشاحاً Neckerchief

ظهرت في الآونة الأخيرة الكثير من النجمات والمؤثرات في عالم الموضة اللّواتي انتقين أجمل الأوشحة لاستكمال أناقة إطلالتهن.

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بيلا حديد

Bella Hadid

أعجبنا كيف نسّقت بيلا حديد الوشاح مع إطلالتها الكاجوال النهارية بالجينز وال تي-شيرت البيضاء.

كيت بلانشيت

Cate Blanchett

اعتمدت إطلالة كلاسيكية بارتدائها بدلة سوداء واستكملتها بوشاح ناعم رفيع بنقشات ملوّنة لإضفاء نوع من الحيوية.

كندال جينر

Kendall Jenner

أحببنا كثيراً الإطلالة التي نسّقتها كندال جينر مع وشاح neckerchief أسود بطبعات باللون الكاكي.

أوليفيا باليرمو

Olivia Palermo

ما رأيك بهذه الإطلالة للنجمة أوليفيا باليرمو معتمدةً على وشاح رفيع باللون الأسود لاستكمال أسلوب ملابسها الكاجوال؟