أزياء محجبات ربيعية يزينها حزام الخصر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 مايو 2019 04:44 مساءً - مع دخول فصل الربيع، بدأت الفساتين المعرقة بالورود، والبليزر الصيفي، والألوان المبهجة بالظهور على الساحة، ولكن مع كل هذه الأزياء الربيعية، لاحظنا مدى اعتماد البلوجرز على حزام الخصر الذي يزين اطلالتهنّ، يُبرز أنوثتهنّ.



بفستان منقط مستوحًى من أزياء السندريلا في الستينيات، مع لمسات عصرية تناسب أجواء الموضة الحالية، اختارت الفاشينيستا فاطيمة، حزام الخصر الأحمر ليكون عنوان الأناقة للفستان، كما أنها بدت معه أكثر رشاقة.



أما المدونة علا عبد الحميد، فقد اعتمدت على فكرة البولكا دوت نفسها، ولكن هذه المرة ببلوزة طولة تناسب المحجبات، نسقت معها تنورة ميدي طويلة، أبرزت خصرها بحزام أسود رفيع، ننصحكِ بأن تمتلكي أحدها بخزانتِك.



إذا كنتِ تمتلكين أحد التصميمات الواسعة، فلا تجعلي مصيرها بخزانتكِ من دون الخروج للنور، بإمكان حزام الخصر أن يزينها ويضبط مقاسها، كالبلوزة من المدونة عايشة الحازم، مع الأكمام الواسعة الرائجة هذا العام، نسقت معها بنطلونًا ضيّقًا بأرجل واسعة.



مازال البليزر الصيفي متربعًا على عرش الموضة لربيع 2019، ويبدو أننا سنجده هذا الموسم بألوان أكثر إشراقًا، كدرجة الفوشي التي اعتمدتها دلال الدوب، ومع الياقة العريضة، كان لا بدّ من ربط حزام الخصر، حتى تبدو أنحف، وليست كتلة واحدة، للوك كلاسيكي وأنثوي بالوقت نفسه.



بينما لينا الأسعد استخدمت حزام الخصر المماثل للون البلوزة الطويلة نفسه التي اعتمدتها، حتى لا يكسر اللوك الحيادي الذي عادة ما تفضله لينا، مع البنطلون الجينز الباهت، وشنطة وحجاب من درجات الألوان الهادئة نفسها، فإذا كنتِ تحبين اللوك بالدرجات الهادئة، ننصحكِ بتجربة هذه الفكرة لارتداء حزام الخصر.



المدونة حبيبة دو سيلفا، اعتمدت على حزام خصر أكثر بروزًا، حتى وإن كان بلون الملابس نفسها، لكنها اعتمدت على الاكسسوار البارز من غوتشي Gucci من التنورة عالية الخصر والتوب الأسود.



إليكِ بهذا الألبوم أكثر من طريقة لتزيّني أزياءكِ الربيعية بحزام الخصر.