بالصور| دينا فؤاد تتألق بفستان زفاف من تصميم بهيج حسين

نشرت الفنانة دينا فؤاد ألبوم صور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من مشاركتها في عرض مصمم الأزياء بهيج حسين الذي أقيم، بأحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس، بحضور عدد من نجوم الفن والمجتمع.

وتميز الفستان بتصميمة البسيط، وزيله الطويل الذي حمله اثنان، علاوة على تصميمات الأكسسوارات من تصميم مروة عوض، التي استخدمت الكرسيتال في صناعة الأسورة والتاج والخاتم.

وعلقت فؤاد على صورها: "من ديفليه بهيج حسين"، ورد المتابعون عليها: "الفستان جميل بيكي"، مكياجك رقيق"، "الفستان يجنن".

وعرض مصمم الأزياء بهيج حسين، 45 قطعة مقسمة إلى سوارية وتراثي وفساتين أفراح، والبدلة الرسمية، والتايور، والفساتين العملية.

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يذكر أن الفنانة دينا فؤاد يعرض لها على شاشة dmc مسلسل "قيد عائلي"، وهو بطولة الفنانة بوسي ومرفت أمين والفنان عزت العلايلي.

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