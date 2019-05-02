لتجنب الروائح الكريهة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح من هاني الناظر

نصح الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، المواطنين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالحرص على سلامة المظهر والرائحة الطيبة خلال فصل الصيف والحرارة المرتفعة، خاصةً أثناء التواجد وسط الناس حتى لا يشعر الآخرون بالنفور والاشمئزاز.

وقدم الناظر نصائح عدة للمواطنين، للمحافظة على المظهر الجميل والرائحة الطيبة، منها:

1- الاستحمام يوميًا صباحًا ومساءً مع الاكتفاء بغسيل الشعر للسيدات يوم بعد يوم.

2- الحرص علي استعمال فرشة الأسنان والمعجون بعد كل وجبة طعام ثلاث مرات يوميً.

3- البعد عن تناول نبات الحلبة والبسطرمة والكرات والإقلال بقدر الإمكان من التوابل والبهارات ذات الرائحة النفاذة والبصل والثوم.

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4- الحرص علي اضافة النعناع والريحان والليمون للسلاطات والطعام.

5- الحرص علي ازالة شعر منطقة الإبطين أول بأول.

6- تهوية القدم وتجفيفها دائماً وارتداء الأحذية المفتوحة والصنادل وعلي من يضطرون بسبب طبيعة عملهم ارتداء الحذاء والشراب اضافة بودرة مضادة للفطريات صباحًا قبل الخروج.

7- ارتداء الملابس البيضاء وذات الألوان الفاتحة المصنوعة من القطن والكتان افضل تمامًا من تلك المصنوعة من خيوط صناعية والتي تمنع التهوية وتسبب غزارة العرق …النظافة من الإيمان.

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