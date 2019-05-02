رفضت مهراً 40 بقرة.. فقتلها إخوانها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت فتاة بجنوب السودان تدعى نيالوك ماجوروك، تبلغ من العمر 20 عاماً، بعد تعرضها للضرب المبرح على يد أشقائها للضرب، وذلك بسبب رفضها للزواج «المُدبر» الذي أقامه والداها.

صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية ذكرت أن نيالوك ماجوروك، قُتلت في بلدة ييرول بولاية البحيرات الشرقية، لأنها رفضت الاقتراح المقدم من الخاطب المفضل لوالديها، حيث عرض الرجل على الأسرة 40 بقرة كهدية -أو هدية مشروطة- قبل الزواج.

وزير الإعلام، تابان هابيل، قال وفقا لما نقلته الصحيفة: إنه تم اعتقال رجل بعد وفاة نيالوك، ويواجه تهماً بالقتل، بينما سجن والدها أيضاً، وأدان الوزير الواقعة وقال إن الدولة ستُواصل معالجة مشكلة الزواج القسري الواسعة النطاق.

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الوزصر أضاف: هذا عمل همجي يحتاج إلى تدخل فوري من الحكومة، إنه الحادث الثاني من نوعه، فقد لقيت فتاة في العام الماضي حتفها، بعد أن ضربها والدها حتى الموت.

الصحيفة أشارت إلى أن جنوب السودان لديه ممارسة ثقافية عميقة الجذور لدفع المهر للعروس، وعادة في شكل أبقار، كما أن لديها تاريخاً طويلاً من زواج الأطفال.. وعلى الرغم من أن هذه الممارسة غير قانونية الآن، فإن 40% على الأقل من الفتيات ما زلن يتزوجن قبل سن 18 عاماً، وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

الحادثة تأتي بعد شهور قليلة على وصف بـ«مزاد» على فتاة في السابعة عشرة من عمرها، فاز به في نهاية المطاف رجل يزيد عمره على عمرها 3 أضعاف، وقدم مهراً خيالياً وغير مسبوق.. ويقال إن المهر تضمَّن 500 بقرة وسيارتين فارهتين و1000 دولار ودراجتين هوائيتين وقارباً وبعض الهواتف الذكية.

وأصبحت ابنة الـ17 ربيعاً الزوجة التاسعة للرجل صاحب أكبر مهر في تاريخ الولاية.