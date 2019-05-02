روضي خان.. صورة طبق الأصل من نجم صراع العروش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر شاب باكستاني يدعى روضي خان، يعد الأكثر شبها بالممثل الأمريكي بيتر دينكليغ، نجم مسلسل “Game of Thrones” أو “صراع العروش”.

عدد كبير من الأشخاص في مدينة روالبندي الباكستانية، كانوا قد فوجئوا بشاب يعمل نادل في مطعم، شديد الشبه بالممثل الأمريكي.

النادل روضي خان انتشرت صوره بصورة كبيرة مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي في بلده، حيث يحظى المسلسل بإقبال كبير، بسبب التشابه الكبير بينه وبين الممثل الأمريكي بيتر دينكليغ، الذي يجسد شخصية تيريون لانستر في ذلك المسلسل الخيالي.

Advertisements

خان البالغ من العمر 26 عاما، لم يكن يعرف شيئا على الإطلاق قبل بضعة شهور عن دينكليغ، لكن حياته تغيرت عندما لاحظ نجل صاحب المطعم الذي يعمل به خان الشبه الكبير بينه وبين دينكليغ ووضع صورته على “فيس بوك”.

ووفقا لـ”رويترز” قال خان: في البداية بدأوا يطلقون عليّ اسم بيتر دينكليغ، بعد ذلك رأيت أعماله، وتدريجيا أصبحت مشهورا.. أمنيتي أن أعمل في السينما، وأمنيتي الأخرى هي أن أقابل بيتر دينكليغ.

ولا يقتصر الشبه على ملامح الوجه فقط، لكن كلا من الرجلين يبلغ طوله أيضا 135 سنتيمترا.