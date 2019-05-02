أغرب تصرف لعريس خلال حفل زفافه.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعتبر الكثيرون أن ليلة الزفاف هي ليلة العمر، وينتظرون هذه الليلة للتعبير عن فرحتهم ومشاركة محبيهم هذه الأجواء السعيدة، إلا أن شاب هندي خالف هذه التقاليد والأعراف خلال حفل زفافه بطريقة غريبة وطريفة.

الشاب الهندي ظهر في مقطع فيديو هذا، ويبدو أنه يفتقر إلى الرومانسية أو حتى لا يعرف معناها في ليلة العرس، حيث انشغل بهاتفه المحمول لممارسة الألعاب.

وبحسب “ميل أونلاين” البريطاني، فإن العريس قرر أن من الأفضل له أن يلعب لعبة القتال المعروفة بـ”بابجي” على هاتفه بدلا من متابعة ما يحدث أو على الأقل التواصل مع العروس الجالسة بجانبه.

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العريس ظهر منهمكا للغاية باللعبة، وربما كان يخسر حيث أنه كان يضغط على مفاتيح اللعبة الشبيهة بلعبة “فورتنايت”، بعصبية، فيما كانت عروسه تنظر إليه، ربما مستغربة من الموقف ومتسائلة عن المستقبل الذي ينتظرها.. ولم يكلف العريس نفسه حتى إلى النظر إلى الضيوف

ولم يظهر العريس أي اهتمام بما يجري حوله، بل إنه عندما قدم أحد الضيوف هدية للعروسين ملفوفة دفعها بيده بعيدا عنه، دون أن ينظر إلى الضيف أو يبعد عينه عن هاتفه.

يشار إلى أن أحداث العرس الهندي وقعت في مدينة سيليغوري بمقاطعة جالبايغوري في الهند.