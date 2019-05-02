"لاحظت الأسانسير طالع نازل".. صدمة تدفع "روضة" لطلب الطلاق

صدمة تعرضت لها أمام باب "الأسانسير" كانت أشبه بمشهد في فيلم، خرجت "روضة.ح"، البالغة من العمر 36 عاما لتلقي بكيس القمامة أمام باب شقتها حتى لاحظت حركة غريبة متكررة للمصعد الذي ظل يعلو ويهبط في تكرار، وقفت تراقبه وانتظرت ثم طلبته ليفتح الباب في وجهها وتجد مفاجأة لم تكن تتوقعها.

رواية حكتها روضة للإخصائية الاجتماعية، بمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة في كفر الشيخ، طالبة رفع دعوى طلاق من زوجها، الذي شاهدته بعينيها يقبل فتاة غريبة عنها في الأسانسير الموجود في شقتها الجديدة التي اشترتها مع زوجها بعد سنوات من التعب.

بداية القصة كما ترويها راوية، بدأت عندما تقدم شابا اسمه "عمرو" ويعمل محاسبا، لخطبتها منذ 7 سنوات وكان يكبرها بعامين، ولكن لوجود شقته في بيت عيلة اقنعها بالسفر لإحدى دول الخليج كي يتمكنا من شراء شقة أخرى بعيدة عنهم، وهو ما تم بالفعل خلال 7 سنوات زواج أثمرت عن طفل يبلغ من العمر عامين ونصف العام، وآخر 6 سنوات، لكن تفاصيل تلك العشرة لم تشفع للزوجة الثلاثينية ولم تمنع زوجها عن الخيانة.

المشهد الذي رأته "روضة"، أغبضها بشدة فجذبت الفتاة من شعرها وحاولت فضحها أمام الجيران لكنها فوجئت أنها تسكن في الشقة أمامهم وتركتهم وذهبت لتختبئ فيها، وبمواجهة زوجها اعترف بأنه يحب تلك الفتاة، ولكنه لم يستطع الزواج منها فتزوجت هي وطلقت، وتزوج هو من "روضة" لكنه لم يستطع نسيانها، فقرر شراء شقته بمساعدة "روضة" في نفس عمارة عشيقته القديمة.

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قصة الخيانة لم تنته، فروضة ذهبت لوالد الفتاة لتشتكي له لتفاجئ أن زوجها تقدم بالفعل للزواج منها، فطلبت منه الطلاق لكنه رفض، وأشترط كي تكون على ذمته أن ترضى بالزوجة الجديدة التي يحبها منذ زمن ولم يستطتع نسيانها رغم مرور السنين، وكذلك العيش معها تحت سقف منزل واحد.

لم تستطع السيدة الثلاثينية تحمل الأمر، فأقامت دعوى طلاق للضرر، وقالت إن زوجها لم يحترم العيش والملح، والعشرة وما اتفقا عليه من بناء مستقبل، وبعد تركها لأهلها من أجله ومن أجل شراء شقة الزوجية التي يحلمون بها، خانها مع أخرى.

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