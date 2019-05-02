كيف تختارٍ الأواني المناسبة لمنزلك؟.. معلومات لا تفوتك

عندما تصل الفتاه لسن الزواج، تبدأ الأمهات في تجهيزها، بشراء احتياجات منزلها، ومن أهم ما تحرص عليه الأم هي أواني الطبخ، فتشتري الألومنيوم التيفال، والاستانلس، دون التفكير عما هو مفيد أو ضار أو ما سوف تستخدمه الفتاة.

ومع مرور الوقت اختلف أنواع الأواني من حيث الفائدة، والاستخدام، فهناك أواني تستخدم في القلي دون زيت، أو السلق دون ماء، وأخرى تقاوم التصاق الطعم بها، وهناك ما تعمل على "فلفلة الأرز"، فقدمت الشيف آيه حسني أنواع مختلفة من تلك الأواني والاستخدام الأمثل لها.

الأواني الألومنيوم

هو نوع مميز تربينا عليه، حيث أنه يعمل على التوزيع الجيد للحرارة، ولكن استخدامه السيء هو ما يسيء إليه، فالطريقة الصحيحة لاستخدامه، هي غسله جيدا قبل الاستخدام حتى لو كان نظيفا للتأكد من عدم وجود البودرة البيضاء به، أما بعد طهي الطعام يجب تفريغه من الطعام.

الأواني التيفال غير اللاصقة

من الأواني الجيدة في الاستخدام حيث أنها تعمل على عدم التصاق الطعام، ومن الممكن أستخدامها كالجريل لنضج الطعام دون زيت أو اي نوع من الدهون، ولكن ما لا يعرفه الكثير أنه يجب وضع عازل بينها وبين النار وعدم وضعها مباشرا، بالإضافه إلى أنه يجب إلا تصل النار عليها أكثر من 100 درجة مئوية.

الأواني الأستانلستين

هو من أفضل الأوني، حيث أنه يعد موصلا جيدا للحرارة، ويجب اختيار الحلة الثقيلة، وذو قاعدة سميكة حتى تساعد على توزيع الحرارة، كما أنه كلما ارتفع سعر ماركة معروفة يعد هذا ضمان له.

الأواني الحديد

من أفضل الأواني ويمكن أن نطلق عليه "أواني الزمن"، وذلك لأن صلاحيته مدى الحياة، ومن مشاكله أنه يتفاعل مع الطعام، كما أن أسعاره مرتفعة.

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الأواني الجرانيت

من الأنواع جيدة في الاستخدام، لكنه يجب التأكد أنه خالى من الرصاص.

الأواني الصاج

عادة ما تستخدم لشوي اللحوم، وتستخدم كاجريل، ولكن عليك اختيار النوع السميك المطلي.

الأواني السيراميك

من أفضل أنواع الأواني فهي تتميز بعدم التصاق الطعام بها، لكن يجب استخدامها على نار غير مباشرة ودرجة حرارة منخفضة، مع ضرورة استخدام المعالق الخشبية أو البلاستيكية.

الأواني الجيرانيت

من الأنواع الصحية، فهو يتميز بأنه لا يخدش.

الأواني اللأومنيوم المجلفن

فهو يعمل على توزيع الحرارة بشكل سريع، ولا يتضمن أضرار الألومنيوم العادي.

الأواني الألترا

من أفضل أواني الطهي الصحية حيث أنه لا يستخدم فيها الزيت، كما أنها تساعد في سلق الطعام وتجهيزه بكمية قليلة من الماء، لكنها تستخدم فقط في الفرن والميكرويف، ولا تستخدم على النار مباشرا، كما أنها تعمل على توفير الوقت والجهد، حيث يوضع بداخلها الخضروات واللحوم مع التبيلة الخاصة بك، ثم تدخل الفرن.

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