بينهن سمية الخشاب.. نجمات تطرح أدعية دينية في رمضان

أيام قليلة تفصلنا عن يوم الإثنين المقبل بداية شهر رمضان الكريم، ولهذه المناسبة تستعد عدد من الفنانات لتقديم أدعية دينية، سيجري طرحها في شهر الصوم.

ورصد "هُن" أبرز الفنانات اللاتي سيطرحن أدعية دينية خلال رمضان.

- سمية الخشاب

كشفت سمية الخشاب عن طرحها لمجموع من الأدعية الجديدة خلال شهر رمضان الكريم وعددها 13، منوهة بأنها سجلتها العام الماضي ولكنها أجلتها لهذا العام لأسباب لم تعلن عنها.

- سما المصري

أعلنت سما المصري عن أحدث أعمالها "خير بيوت الله" في شهر رمضان الكريم عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال نشر مقطع فيديو لها، مرتدية عباءة وملابس محتشمة وغطاء للرأس، وأرفقت تعليقًا عليه قائلةً:"انتظروا مفاجأة غدا....رمضان كريم".

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وتابعت:" بدايه البروفات لأدعيه رمضان والفيديو كاملًا علي قناه اليوتيوب الخاصه بي والرابط بتاع القناه هنا في البايو اعملوا subscripe لمشاهده كل الادعيه فيما بعد، قفلت التعليقات علي الفيديو وفتحتها تاني عشان تعرفوا اني باتقبل النقد عادي بس ياريت بأدب ...رمضان كريم".

- أنغام

تستعد المطربة أنغام لطرح دعاء ديني بصوتها خلال شهر رمضان المقبل، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، بعدما اطمأنت الفنانة أنغام على نجاح ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، الذى طرح منذ فترة قصيرة، دخلت الاستديو مجددًا، وبدأت تسجيل عدد من الأدعية الدينية لشهر رمضان المقبل.

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