صور| على طريقة هيفاء وهبي.. طرق لارتداء أحذية "فوق الركبة"

صيحات جريئة غير تقليدية كثيرًا ما تعتاد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على اتباعها، سواء بارتداء أزياء قصيرة أو مكشوفة أو صادمة لبعض متابعيها، وجاء أحدثهم ارتداء أحذية طويلة أعلى الركبة، بتنسيقات متنوعة.

وظهرت "هيفاء" في أحدث جلسة تصوير لها بحذاء لامع طويل أعلى الركبة بتوقيع "سان لوران"، نسقته مع فستان قصير أسود اللون بتوقيع دار الأزياء الفرنسي إيزابيل مارانت، مع قفازات شفافة من "جوتشي"، وهي الإطلالة التي حظت بإعجاب الكثير من متابعيها بموقع "إنستجرام".

كما أطلت "هيفاء" في جلسة تصوير أخرى قبل أيام، وهي تجلس على كرسي، مرتدية حذاء أعلى ركبتها أيضًا بتوقيع "جوتشي"، ونسقته مع سروال "جينز" و"تي شيرت" أبيض بلا أكمام.

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ورغم انتشار تلك الصيحة من الأحذية في فصلي الخريف والشتاء، تستطيع الفنانة اللبنانية تنسيقها بأشكال مختلفة مع إطلالاتها بمختلف الفصول، فهي ترتديها مع الأزياء الكاجوال والسواريه وبمختلف المناسبات.

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