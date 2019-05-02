بالصور| العائلة المالكة البريطانية تحتفل بعيد ميلاد الأميرة شارلوت الرابع

تحتفل اليوم الأميرة شارلون، ابنة كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، والأمير ويليام بعيد ميلادها الرابع، وبتلك المناسبة، نشر حساب الأسرة الملكية صورا جديدة للأميرة الصغير على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واعتادت كيت على ألتقاط صورا لابنائها ومشاركتها لمتابعيها عبر "إنستجرام"، وأخذت تلك الصور في حدائق قصر كينسينجتون بوسط لندن وفي منزل العائلة بشرق إنجلترا.

Advertisements

وتحتفل العائلة المالكة البريطانية هذه الفترة بأعياد ميلاد عدد من أفراد العائلة، حيث احتفلوا بأول عيد ميلاد للويس شقيق شارلوت قبل أسبوعين، يومين من الاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية الثالث والتسعين.

كما تنظر العائلة المالكة ابنا من الأمير هاري الشقيق الأصغر للأمير ويليام، وزوجه ميجان ميركل هذا الشهر.

​