الإعدام لـ"أم قلب حجر".. حرمت ابنة زوجها من الطعام وحبستها بغرفة فضلات

كان وزن الفتاة البالغة من العمر 10 سنوات يبلغ 14 كيلوجرام فقط، عندما توفيت بعد سلسلة التعذيب التي تعرضت لها على يد زوجة أبيها، والتي كانت ترعاها في بيتهما بولاية جورجيا الأمريكية، مع أخ لها غير شقيق بينما كان الأب مسافرا.

التعذيب كانت حادا وشاقا على الفتاة، حيث حرمتها تيفاني موس البالغة من العمر 36 عاما من الطعام والشراب، حتى أصبحت الفتاة غير قادرة على الحركة، في الوقت الذي خدعت فيه الزوجة زوجها وأرسلت له صورا من إعدادها الطعام لأولادهما، ولكنه لم ينتبه إلى أن ابنته من زوجته الأولى كانت محبوسة في غرفة بمفردها وحرمت من الطعام.

لم يكن الامتناع عن الطعام هو السبيل الوحيد أمام زوجة الوالد لتعذيب الفتاة، بحسب "ذا صن" البريطانية، فقد تركتها في غرفة مليئة بفضلاتها، وهزلت الفتاة تماما حتى توفيت جراء الإهمال، وألقت قوات الشرطة القبض عليها هي ووالد الطفلة، ورغم أنه لم يكن متورطا في تفاصيل التعذيب إلا أنه لم يكن بمنأى عن الجريمة الكاملة.

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ساعد الأب زوجته تيفاني في حرق جثة الطفلة ووضع ما تبقى منها في سلة المهملات، فعاقبته المحكمة في جيورجيا، بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الخروج بكفالة، أما تيفاني فعوقبت بالقتل الرحيم بواسطة حقنة مميتة جراء فعلتها.

أتت تيفاني للمحكمة ولم تنفي عن نفسها التهمة كما أنها لم تدافع عن نفسها، ويعتبر هذا هو أول حكم إعدام يصدر من المحكمة منذ 5 سنوات.

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