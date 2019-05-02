فيديو| في لبنان ..خادمة تلقي بنفسها من الطابق التاسع بسبب المعاملة السيئة

بالتزامن مع عيد العمال، كانت هناك خادمة على موعد مع محاولة انتحار، ورغم أن اليوم يأتي سنويا ليذكر العالم كله بحقوق العمال إلا أن البعض لا يلتفت إلى ذلك، فأقدمت فتاة تعمل خادمة على الانتحار من شرفة المنزل الذي تعمله فيه من الطابق التاسع.
محاولة الانتحار صورت فيديو، في مقطع انتشر بشدة عبر الإنترنت، حيث تتكرر تلك الحوادث في لبنان بحسب صحيفة "جارديان البريطانية"، وتلك الخادمة ليست الأولى التي تحاول الهرب من الحياة الصعبة التي تقابلهن في تلك البلدة.
وتوضح الصحيفة أنه سبق وحاولت خادمة تدعى أنجيلا الهرب من بيت خادمها بعدما قالت إنه أساء معاملتها وكان يحبسها ويغتصبها، وتصعب على الخادمات ترك العمل بسبب نظام الكفيل الذي يعملن به، فهذا يعني أنهن يتعرضن للاحتجاز والترحيل عند ترك العمل.
ويعيش في لبنان نحو 200 ألف خادمة وافدة ومعظمهن يأتين من إثيوبيا وبنغلاديش وسريلانكا والفلبين وكينيا، للعمل كخادمات مقيمات.
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