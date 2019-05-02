- 1/3
- 2/3
- 3/3
متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - افتتحت كيت ميدلتون رسميًا مركز آنا فرويد الوطني الجديد في صباح يوم أمس الأربعاء، وهو مقر جمعية خيرية للصحة العقلية للأطفال في شمال لندن.
ويعد هذا الظهور الأول لها بعد يومين فقط من احتفال دوق ودوقة كامبريدج بذكرى زواجهما الثامنة، وفي الوقت نفسه، تم تعيين كيت أيضًا سيدة الصليب الأكبر وحصلت على الوسام الفيكتوري الملكي نظير خدماتها من قبل صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية.
وأظهرت الدوقة أناقتها المعتادة في فستان أخضر بقصة الـ A تميز بخط الرقبة المربع وهو من توقيع المصممة إيميليا ويكستيد، وتعد هذه الصورة الظلية المفضلة لدى الدوقة الشابة التي ارتدت فستانًا أرجوانيًا مماثلًا إلى قمة الصحة العقلية الوزارية العالمية في أكتوبر 2018.
ونسّقت كيت فستانها مع زوج من الأقراط البيضاوية المزينة بأحجار الجمشت الأخضر والألماس، بلغ سعره 2600 جنيه إسترليني أي ما يقارب الـ 3500 دولار أمريكي من كيكي ماكدونو، بالإضافة إلى عقد مماثل.
وأنهت إطلالتها بزوج من كعب النيود المفضل لديها من جيافينتو روسي، كما حملت حقيبة كلاتش بيج من مالبيري.
كانت هذه تفاصيل خبر كيت ميدلتون تُظهر رشاقة خصرها.. وإكسسوارها الماسي البسيط بـ 3500 دولار! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.