كيت ميدلتون تُظهر رشاقة خصرها.. وإكسسوارها الماسي البسيط بـ 3500 دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - افتتحت كيت ميدلتون رسميًا مركز آنا فرويد الوطني الجديد في صباح يوم أمس الأربعاء، وهو مقر جمعية خيرية للصحة العقلية للأطفال في شمال لندن.

ويعد هذا الظهور الأول لها بعد يومين فقط من احتفال دوق ودوقة كامبريدج بذكرى زواجهما الثامنة، وفي الوقت نفسه، تم تعيين كيت أيضًا سيدة الصليب الأكبر وحصلت على الوسام الفيكتوري الملكي نظير خدماتها من قبل صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية.

وأظهرت الدوقة أناقتها المعتادة في فستان أخضر بقصة الـ A تميز بخط الرقبة المربع وهو من توقيع المصممة إيميليا ويكستيد، وتعد هذه الصورة الظلية المفضلة لدى الدوقة الشابة التي ارتدت فستانًا أرجوانيًا مماثلًا إلى قمة الصحة العقلية الوزارية العالمية في أكتوبر 2018.

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ونسّقت كيت فستانها مع زوج من الأقراط البيضاوية المزينة بأحجار الجمشت الأخضر والألماس، بلغ سعره 2600 جنيه إسترليني أي ما يقارب الـ 3500 دولار أمريكي من كيكي ماكدونو، بالإضافة إلى عقد مماثل.

وأنهت إطلالتها بزوج من كعب النيود المفضل لديها من جيافينتو روسي، كما حملت حقيبة كلاتش بيج من مالبيري.