جينيفر لوبيز تحمل حقيبة دولارات مُرصّعة بالكريستال

يواصل فريق فيلم "Hustlers" العمل على قدمٍ وساق في ولاية نيويورك الأميركية، وآخر المشاهد الليلية التي تمّ ضبطها من قِبل عدسات الباباراتزي كانت الإثنين؛ إذ ضمّ المشهد خُروج جميع بطلات الفيلم إلى الشّارع، وبِما أنّ دور البطولة الرئيس من نصيب النّجمة العالمية جينيفر لوبيز، فلفتت الممثلة التي تلعب دور قائدة عصابة سَرقة في الفيلم الأنظار إليها بإطلالتها الجريئة، حيث ارتدت فُستانًا ضيّقًا ومُثيرًا اختارته من علامة House of CB، وصل سعره إلى 169 دولارًا، جاء بفتحة صدر عميقة وفتحة جانبية وصلت إلى أعلى فخذها، وتماسكت فتحات الفستان بدبابيس المشبك.

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أضافت النّجمة مزيّدًا إلى طولها بانتعال كعب البلاتفورم اللّامع، وتركت خصلات شعرها بلون الكراميل تنسدل بتموّجٍ خفيفٍ على كتفيها، مع تزيين أذنيها بأقراط الهوب الدّائرية المُفضّلة لديها، ولا يُمكننا أن نُنكر جمال جينيفر وأناقة إطلالتها التي ارتدتها ليلة الأمس، لكن كان هُناك عُنصرٌ مُميّزٌ بإطلالتها خطف الأنظار، وهو حقيبة الكلاتش التي حملتها، وجاءت على شكل حُزمة من الدولارات المُرصّعة بالكريستال، وصل سعرها إلى 5,695 دولارًا، واختارتها من علامة Judith Leiber، وحملت اسم Stack of Cash Rich.

يُذكر أنّه وُجد في موقع التّصوير أيضًا باقي بطلات الفيلم، وهنّ كونستانس وو، وكيكي بالمر، وليلي رينهارت.