"كُل اللي يعجبك" واخسر 4 كيلو في 21 يوما.. تعرف على "دايت املأ طبقك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم:

بعد تجاوز المرأة سن الأربعين تجد صعوبة في فقدان الوزن، رغم الالتزام بالنظام الغذائي الموصوف لها، وتقول مجلة "Woman's Day" الأمريكية، إن هناك نظاما غذائيا جديدا ينصح به النساء بعد سن الأربعين، باسم "املاءِ طبقك".

وعلى الرغم من أن اسمه يبدو صادمًا إلا أنه قد يساعدك في إنقاص وزنكِ بمقدار 4 كيلوجرامات خلال 21 يومًا.

ويحتوي "الدايت" الجديد على أكثر من 70 وجبة شهية تجعلك تشعرين بالشبع وعدم الرغبة في تناول المزيد من الطعام.

ويتضمن النظام وجبات كبيرة تتكون من أطعمة غنية بالمواد الغذائية عالية البروتين.

وعلى العكس من النظم الغذائية التقليدية، والتي تتطلب تناول أطعمة محدودة تخلو من مجموعات الطعام الرئيسية، وحساب السعرات الحرارية بدقة، فإن فكرة الدايت تكمن في تزويد الجسم بالأطعمة الغنية بالمواد الغذائية الصحية، والتي تحافظ على معدل الأيض الأساسي وحرق الدهون، وعدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل مثالي وبكفاءة.

ويعتمد النظام الغذائي على استهلاك ما بين 1400 إلى 1600 سعر حراري يوميًا، وهي كمية تشعر بالرضا وتحافظ على معدل حرق الدهون بالجسم، وتبقيه في تصاعد خلال اليوم، حيث تتناولين البروتين الخالي من الدهون، والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والفاصوليا، حتى لا تشعرين بالحرمان من الطعام.

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ومن شروط النظام الحد من استخدام السكر، لتجنب زيادة نسبته في الدم، حيث يتم استبدال الرغبة في تناول السكريات، بشهية مفتوحة للطعام.

ويحتوي النظام على كميات أكبر من السعرات الحرارية، تفوق الأنظمة المعتادة بحوالي 400 سعر، ويشعرك ذلك بنشاط أكبر، عما هو الحال مع الأنظمة العادية.

يمنحك النظام حرية تناول البروتين الخالي من الدهون، مع الابتعاد عن السكريات، وتناول وجبات الإفطار التقليدية الخفيفة، ولكن بكمية مفتوحة، مع تناول الكثير من السلاطات والخصروات والفاكهة والعصير والماء.

ويتطلب البرنامج ضرورة ممارسة التمارين الرياضية طوال الأسبوع، ولكن لفترة قصيرة يوميا، 15 دقيقة فقط.

خلال أيام قصيرة ستفقدين وزنك بسرعة، فتناول الكميات المطلوبة من الطعام تعطي الجسم ما يحتاجه من الطاقة، لكن نقص السعرات الحرارية المعتادة للسكريات والدهون يحسن عملية الحرق ويسرع من فقدان الوزن.

ومع حلول اليوم الثالث، ستجدين الرغبة في تناول السكريات شبه اختفت. لكنك قد تعانين بعض الصداع من نقص السكريات في اليومين الأولين، لكن النتائج ستبهرك، لدرجة أنك ستستمرين في السير على هذا النظام.